BPOL NRW: Eritreer bedroht Supermarkt-Angestellten mit Soft Air Waffe - Schnelle Festnahme durch Bundespolizei

Dortmund (ots) - In der Nacht zu Mittwoch (2. Oktober) hielt sich ein Mann in einem Schnellrestaurant am Hauptbahnhof Dortmund auf. Dieses wollte er trotz mehrfacher Aufforderung durch die Mitarbeiter und bestehendem Hausverbot nicht verlassen. Als Bundespolizisten ihn schließlich aus der Filiale begleiten mussten, widersetzte er sich ihnen und griff sie tätlich an. ...

mehr