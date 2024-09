Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Tatverdächtige nach Diebstahlshandlungen gestellt

Heidelberg (ots)

Am Samstag hat ein 45-jähriger Mann unter anderem eine Handtasche im Wert von etwa 150 Euro aus einem Kaufhaus der Heidelberger Altstadt entwendet.

Zwei eingesetzte Detektive beobachteten den Mann, wie er gegen 13 Uhr den Kassenbereich mit dem Diebesgut ohne zu bezahlen passierte. Daraufhin verfolgten sie den Tatverdächtigen und stellten ihn zur Rede. Hierbei stellte sich heraus, dass er, griffbereit in seiner Jackentasche, eine Zange mit sich führte. Weiterhin beleidigte er die beiden Detektive und drohte ihnen mit Schlägen. Anschließend wurde der Tatverdächtige den polizeilichen Maßnahmen zugeführt. In dem mitgeführten Rucksack befand sich noch weitere Ware im Wert von etwa 500 Euro, für die der 45-Jährige keine Belege vorweisen konnte. Ob es sich hierbei ebenfalls um Diebesgut handelt, wir nun ermittelt.

Außerdem wurde bekannt, dass nahezu zeitgleich die 38-jährige Lebensgefährtin des Tatverdächtigen in einem benachbarten Kaufhaus der Altstadt Diebesgut erbeutet haben soll. Die Tatverdächtige entwendete Parfum im Wert von knapp 150 Euro und konnte anschließend festgenommen werden. Bei den polizeilichen Maßnahmen stellte sich heraus, dass sich in ihrer mitgeführten Handtasche weiteres Diebesgut in Höhe von etwa 1.000 Euro befand.

Das Polizeirevier Heidelberg-Mitte hat die Ermittlungen zu den Diebstahlsdelikten aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell