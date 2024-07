Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Reinheim: Größerer Polizeieinsatz in Stadtteil Spachbrücken

34-Jähriger in Klinik eingewiesen

Reinheim (ots)

Ein 34-Jähriger hat am Donnerstagmittag (4.7.) einen größeren Polizeieinsatz im Stadtteil Spachbrücken ausgelöst und wurde im Anschluss an seine Festnahme in eine Klinik eingewiesen. Gegen 12 Uhr meldete sich der Mann, der sich offensichtlich in einer psychischen Ausnahmesituation und alleine in seiner Wohnung befand, über Notruf bei der Polizei. Er gab an, sich etwas antun zu wollen. Sofort begaben sich mehrere Streifen zu dem Anwesen im Bereich der Erbacher Straße. Gegen 14.30 konnte der 34-Jährige durch Spezialkräfte festgenommen werden. Er kam im Anschluss in eine Klinik. Im Zuge des Polizeieinsatzes war der Bereich rund um den Einsatzort weitläufig abgesperrt. Eine nahe Grundschule konnte zu jeder Zeit verlassen werden, lediglich in Richtung Erbacher Straße war der Ausgang gesperrt.

