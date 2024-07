Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Riedstadt-Goddelau: Einbrecher bei der Feuerwehr

Riedstadt (ots)

Das Feuerwehrhaus der Freiwilligen Feuerwehr in der Starkenburger Straße geriet in der Nacht zum Donnerstag (04.07.) in das Visier Krimineller.

Die Täter öffneten zunächst gewaltsam ein Fenster und verschafften sich so Zugang in das Gebäude. Im Anschluss durchwühlten sie die Räumlichkeiten und entwendeten unter anderem Geld und mehrere Schlüssel. Ob noch mehr gestohlen wurde, müssen nun die weiteren Ermittlungen zeigen. Durch ihr rabiates Vorgehen hinterließen die ungebetenen Besucher zudem einen Schaden von mehreren tausend Euro. Die Unbekannten versuchten mehrere verschlossene Türen aufzubrechen und beschädigten zudem Fenster.

Hinweise in diesem Zusammenhang werden erbeten an die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Rufnummer 06142/6960.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell