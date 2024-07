POL-DA: Mörfelden-Walldorf: Falscher Microsoft-Mitarbeiter erbeutet mehrere Tausend Euro/Präventionstipps der Polizei

Höchst (ots) - Ein in der Erbacher Straße geparkter Ford und ein im "Bürgergraben" abgestellter Mitsubishi gerieten bereits in der Nacht zum Mittwoch (03.07.) den Fokus von Autoaufbrechern. Die Täter drangen durch das Einschlagen von Scheiben in die Fahrzeuginnenräume ein und ließen anschließend Münzgeld sowie eine Arbeitstasche samt Inhalt mitgehen. In der Nacht zum Donnerstag (04.07.) gerieten dann zwei weitere, ...

mehr