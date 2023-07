Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Fahrradfahrer nach Unfall im Krankenhaus

Borken (ots)

Unfallort: Borken, Weseler Landstraße/Windthorststraße; Unfallzeit: 16.07.23, 19.05 Uhr;

Am Sonntag wollte ein 27 Jahre alter Autofahrer aus Borken gegen 19.05 Uhr von der Weseler Landstraße nach links auf die Windhorststraße abbiegen. Aufgrund des Regens, so der 27-Jährige, hatte er einen auf dem Radweg entgegenkommenden Radfahrer übersehen, so dass es zum Zusammenstoß kam. Der 22-jährige Borkener zog sich bei dem Unfall Verletzungen zu, die zu einer stationären Aufnahme im Krankenhaus führten. (fr)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell