Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Wetter - bisher ruhige Feiertage für die Wetteraner Einsatzkräfte

Wetter (Ruhr) (ots)

Die Löscheinheit Wengern wurde an Heiligabend um 12:04 Uhr zu einem Wasserschaden in einem Wohnhaus in der Schmiedestraße alarmiert. Hier war es an einem Eckventil zu einem Wasseraustritt gekommen. Bei Eintreffen der ehrenamtlichen Einsatzkräfte war die Ursache schon abgestellt. Aufgrund der Geringfügigkeit des Wassers im Keller waren für die Kräfte keine Maßnahmen erforderlich. Der Einsatz wurde daraufhin nach einer halben Stunde beendet.

Die Einsatzkräfte der Löscheinheit Grundschöttel wurden dann um 22:29 Uhr zur Unterstützung des Rettungsdienstes in die Köhlerwaldstraße alarmiert. Hier musste eine Person schonend aus dem Haus gerettet werden. Mithilfe der Schleifkorbtrage und einer Abseilspinne wurde die Patientenrettung durchgeführt. Der Einsatz konnte nach einer Stunde beendet werden.

Original-Content von: Feuerwehr Wetter (Ruhr), übermittelt durch news aktuell