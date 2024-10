Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: 13 Handyverstöße in kürzester Zeit

Landau, Herxheim (ots)

Am 15.10.2024 wurde durch Kräfte der Polizeiinspektion Landau in Landau und Herxheim eine Verkehrskontrolle durchgeführt. Innerhalb von jeweils 60 Minuten mussten elf Fahrzeugführer in Landau und zwei in Herxheim beanzeigt werden, da sie während der Fahrt das Mobiltelefon benutzten. Auf diese wird nun ein Bußgeld in Höhe von 100 Euro sowie ein Punkt in der Verkehrssünderdatei zukommen. Einer der Autofahrer in Landau hatte zudem keine erforderliche Fahrerlaubnis und ein anderer setzte sich in Herxheim wiederum unter Alkohol und Drogeneinwirkung ans Steuer. Beide müssen sich in einem Strafverfahren verantworten. Weitere zwei Fahrzeugführer wurden gebührenpflichtig verwarnt, da sie den vorgeschriebenen Sicherheitsgurt nicht angelegt hatten. Zudem wurden zwei Kontrollaufforderungen aufgrund nicht mitgeführter Papiere oder Fahrzeugmängeln ausgestellt.

