POL-PDLD: Verkehrskontrollen

Winden (ots) - Am 04.10.2024 kam es gegen 19:00 Uhr zu einer Körperverletzung am Bahnhofsvorplatz in Winden. Der 20-jährige Geschädigte und der derzeit unbekannte Täter fuhren im selben Zug, der Regionalbahn 51, von Kandel nach Winden und stiegen dort am Gleis 1 aus. Als beide in Richtung des Bahnhofsvorplatzes liefen, habe der Täter dem Geschädigten unvermittelt eine Glasflasche auf den Hinterkopf geschlagen. ...

