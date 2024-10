Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Wörth - Diebstahl aus PKW

Wörth am Rhein (ots)

In der Nacht vom 02.10.24 zwischen 00.00h und 06.00h entwendeten bisher unbekannte Täter aus einem PKW in Wörth in der Freiherr-vom-Stein-Straße mehrere Gegenstände. Da an dem verschlossenen PKW keine Aufbruchspuren vorhanden waren, dürften die Täter elektronische Öffnungsmethoden angewandt haben. Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sollen sich bitte mit der Polizei Wörth unter 07271 92210 oder piwoerth@polizei.rlp.de in Verbindung setzen.

