POL-PDLD: Landau - Auf Betrüger hereingefallen, Masche "Trading-Scam"

Landau (ots) - Am 02.10.2024 befuhr gegen 13:10 Uhr eine 37-jährige Opel-Fahrerin die L509 in Richtung A65 in Landau. An der roten Lichtzeichenanlage in Höhe der Max-Planck-Straße musste sie bremsen. Dies erkannte ein nachfolgender 63-jähriger Daihatsu-Fahrer zu spät und fuhr auf die 37-Jährige auf. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von circa 10.000 Euro. Der PKW Daihatsu musste ...

