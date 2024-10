Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Neuer Chef für die Direktion Verkehr: Marcel Zirnsak startet seinen Dienst in Siegen-Wittgenstein - #polsiwi

Siegen (ots)

Die Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein bekommt frischen Wind für die Direktion Verkehr. Polizeirat Marcel Zirnsak hat am Dienstag (01.10.2024) seinen neuen Job in Siegen-Wittgenstein angetreten.

Landrat Andreas Müller und der stellvertretende Abteilungsleiter der Polizei, Polizeidirektor Thomas Fürst, begrüßten den 44-jährigen Neuzugang im Kreishaus.

"Mit Marcel Zirnsak haben wir eine engagierte Führungskraft bekommen. Durch seine beruflichen Erfahrungen, die er aus dem Märkischen Kreis mitbringt, ist er die optimale Besetzung für die Stelle des Direktionsleiters", freut sich der Behördenleiter und Landrat Andreas Müller.

Marcel Zirnsak lebt in Lüdenscheid, ist verheiratet und hat zwei Kinder. 2002 fing er bei der Polizei an. Nach der Ausbildung ging es für ihn zunächst in den Wachdienst. Nach mehreren Jahren wechselte er in die Direktion Verkehr, wo der gebürtige Sauerländer drei Jahre lang eine Gruppe des Verkehrsdienstes leitete. 2020 entschied er sich für den Aufstieg in den höheren Dienst, der insgesamt vier Jahre dauerte. Neben einer zweijährigen Förderphase, die unter anderem verschiedene Hospitationen beim PP Dortmund und dem Innenministerium NRW beinhaltete, absolvierte der 44-Jährige ein zweijähriges Masterstudium. Die Stelle der Direktionsleitung Verkehr ist nun seine erste Verwendung im höheren Dienst.

"Ich freue mich sehr auf meine neue Aufgabe sowie die vielen engagierten Kolleginnen und Kollegen in der Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein. Wir sind statistisch gesehen die sicherste Region beim Thema Straßenverkehr. Ich möchte meinen Beitrag dazu beisteuern, dass dies auch künftig so bleibt", so Zirnsak bei seiner Begrüßung.

Neben einer Stabsdienststelle gehören der Direktion auch das Verkehrskommissariat an den Standorten Siegen, Kreuztal und Bad Berleburg sowie der Verkehrsdienst mit den Aufgaben Verkehrsunfallprävention/Opferschutz, der technischen Kontrollgruppe sowie der Gruppe zur qualifizierten Bekämpfung der Hauptunfallursachen an.

