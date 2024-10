POL-SI: Unbekannte entwenden Kleinkraftrad - #polsiwi

Kreuztal (ots) - Auf dem Parkplatz eines Supermarkts an der Hagener Straße in Kreuztal-Krombach hat sich am Dienstagvormittag (01.10.2024) ein Verkehrsunfall ereignet. Nach ersten Erkenntnissen wollte eine 82-Jährige ihren PKW gegen kurz nach 10 Uhr in einer Parklücke abstellen. Beim Parkmanöver verwechselte sie jedoch Gas und Bremse und fuhr vorwärts gegen eine ...

mehr