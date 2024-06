Feuerwehr Mülheim an der Ruhr

FW-MH: Brand eines Elektro-Gabelstaplers und Verkehrsunfall in Mülheim Saarn

Mülheim an der Ruhr (ots)

Am heutigen Nachmittag kurz vor 14:00 Uhr wurde der Leitstelle der Feuerwehr Mülheim an der Ruhr der Brand eines Elektro-Gabelstaplers in einem Gewerbebetrieb im Hafen gemeldet. In einer Gewerbehalle hatte bei Arbeiten ein Gabelstapler während des Betriebes angefangen im Bereich der Stromversorgung zu qualmen. Die beiden anwesenden Arbeiter konnten den Entstehungsbrand mit einem Wasserschlauch noch vor Eintreffen des alarmierten Löschzuges der Feuerwache Broich löschen. Da beide den Rauchgasen in der Halle ausgesetzt waren, wurden sie vorsorglich durch den Rettungsdienst untersucht und anschließend einem Krankenhaus zur weiteren Behandlung zugeführt. Die Kräfte der Feuerwehr kontrollierten das Gerät auf weitere Rauch- und Wärmeentwicklung und schalteten es stromlos. Anschließend wurde die Werkhalle noch über die Hallentore von Rauch befreit. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Ursache des Brandes aufgenommen. Der Einsatz war nach ca. 45 min für die Feuerwehr beendet. Kurze Zeit später um 16:15 Uhr wurde der Feuerwehr über den Fahrzeugnotruf (e-call) ein Zusammenstoß zweier PKW auf der Straßburger Allee in Saarn gemeldet. Bei dem Zusammenstoß wurde ein Fahrzeuginnsasse leicht verletzt und nach Versorgung vor Ort durch den Rettungsdienst und den Notarzt, einem Mülheimer Krankenhaus zugeführt. Die Fahrer der beiden PKW und weitere Insassen blieben unverletzt. Durch die Kräfte der Feuerwehr wurden die beiden PKW abgesichert, auslaufende Betriebsmittel abgestreut und anschließend in Absprache mit der Polizei von der Fahrbahn an den Straßenrand verbracht. Auf der Straßburger Allee kam es während des Einsatzes zu Behinderungen. Der Einsatz war für die Feuerwehr nach ca.45 min beendet.(HJF)

