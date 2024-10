POL-SI: Auto flüchtet vor Kontrolle - Polizei sucht Zeugen - #polsiwi

Kreuztal (ots) - In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (03.10.2024) haben unbekannte Täter in Kreuztal ein Kleinkraftrad entwendet. Der weiße Roller des Modells "GT Union" stand in der Straße Eggersten Ring vor einer Hauswand abgeschlossen. Am frühen Donnerstagmorgen bemerkte der Besitzer gegen 4:30 Uhr, dass das Kleinkraftrand fehlte. Der Beuteschaden liegt bei rund 2.000 Euro. Die Kriminalpolizei in Kreuztal ...

mehr