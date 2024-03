Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 240313 - 0288 - Frankfurt - Nordend

Fechenheim: Keine Chance für Fahrraddiebe

Frankfurt (ots)

(dr) Von gestern auf heute (13.03.2024) nahm die Polizei im Nordend und in Fechenheim zwei Fahrraddiebe fest, in einem Fall mit technischer Hilfe.

Ein Diebstahl ereignete sich gegen 09:00 Uhr in der Eschenheimer Anlage, bei dem ein mit einem Faltschloss gesichertes Mountainbike entwendet wurde. Der Dieb hatte jedoch Rechnung ohne den Geschädigten gemacht. Auf der Suche nach seinem Eigentum führte ihn ein am Rad angebrachter AirTag ins Ostend. Er schaltete die Polizei ein. Das entwendete Rad konnte schließlich in einem Mehrfamilienhaus in der Rhönstraße getrackt und im Keller des Gebäudes aufgefunden werden. Anhand weiterer Ermittlungen gelang es den Beamten, den mutmaßlichen Dieb, einen 45-jährigen Mann, an seiner Wohnanschrift festzunehmen. Dieser wurde nach erkennungsdienstlicher Behandlung wieder auf freien Fuß gesetzt.

Gegen 02:05 Uhr beobachtete eine Streife in Alt-Fechenheim, wie ein 48-jähriger Mann versuchte, mit einem Fahrradsattel das Schloss eines an einem Fahrradständer gesicherten Mountainbikes aufzubrechen. Die Beamten zögerten nicht und nahmen ihn noch vor Ort fest. Sie brachten den 48-Jährigen für die weiteren polizeilichen Maßnahmen auf eine Dienststelle.

Beide Männer müssen sich wegen des besonders schweren Fall des Diebstahls (bzw. des Versuchs) verantworten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell