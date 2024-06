Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl/Ottersweier - Metalldiebstähle auf Friedhöfen

Bühl/Ottersweier (ots)

Bislang unbekannte Täter entwendeten, in der Zeit vom 09.06. bis zum 10.06.2024, auf dem Friedhof in Ottersweier mit einem Werkzeug eine auf einem Grabstein montierte Madonna-Figur. Der Diebstahlschaden wird auf etwa 3.000 Euro geschätzt. Am Grabstein entstand kein Sachschaden. Die ermittelnden Polizeibeamten des Polizeireviers in Bühl gehen davon aus, dass dieser Diebstahl mit den gleichgelagerten Straftaten auf dem Friedhof in Ottersweier am 09.06.20224 und in Bühl-Kappelwindeck am gleichen Wochenende in Zusammenhang steht. Die Diebe haben es offensichtlich auf Metall abgesehen, da neben verschiedener Grabfiguren und Vasen auch die Kupferregenrinne der Friedhofskapelle in Ottersweier gewaltsam entwendet wurde. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Zeugen, die sachdienlichen Hinweise zu diesen Straftaten geben können werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07223 / 99097 -0 bei der Polizei in Bühl zu melden./vo

