Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Zimmern o.R./ Lkr. Rottweil) Scheibe eines Autos eingeschlagen und Rucksack gestohlen - Polizei bittet um Hinweise (21.05.2024)

Zimmern o.R. (ots)

Am Dienstag, zwischen 7.45 Uhr und 14.45 Uhr, hat ein unbekannter Täter an einem auf dem "Park & Ride" Parkplatz nahe der Autobahnanschlussstelle Rottweil abgestellten Auto der Marke VW Crafter die Scheibe an der Beifahrerseite eingeschlagen und anschließend aus dem Fahrzeug einen Rucksack mit Wertgegenständen gestohlen. Hinweise zu dem Autoaufbruch nimmt die Polizei in Rottweil, Tel. 0741 477-0, entgegen.

Die Polizei rät: Schließen Sie ihr Fahrzeug grundsätzlich auch bei kurzen Abwesenheiten ab. Lassen Sie keine Wertsachen oder Bargeld im Auto, auch nicht versteckt, liegen. Die Diebe kennen die Versteckmöglichkeiten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell