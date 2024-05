Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Wellendingen-Wilfingen/ Lkr. Rottweil) Unbekannter Autofahrer gefährdet einen Radfahrer - Hinweise erbeten (20.05.2024)

Wellendingen-Wilfingen (ots)

Am Montag, gegen 16.30 Uhr, hat ein unbekannter Autofahrer auf der Kreisstraße 5545 zwischen Wilfingen und Gosheim einen Radfahrer absichtlich gefährdet. Ein 36-jähriger Radfahrer war auf der K 5545 in Richtung Gosheim unterwegs, als ihm ein Unbekannter mit einem Auto schlangenlinienfahrend entgegengefahren kam. Hierbei deutete der Autofahrer durch abrupte Lenkbewegungen gegenüber dem 36-Jährigen an, dass er gezielt auf diesen zufahren und von der Straße drängen werde. Nur durch ein Ausweichmanöver konnte der Radfahrer einen Zusammenstoß mit dem Auto verhindern. Weder zu dem Auto noch zu dem Fahrer liegen der Polizei derzeit weitere Erkenntnisse vor. Das Polizeirevier Rottweil hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem unbekannten Autofahrer geben können, sich unter der Telefonnummer 0741 477-0 zu melden.

