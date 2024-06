Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Ottersweier, A5 - Auffahrunfall

Ottersweier, A5 (ots)

Zu einem Auffahrunfall kam es am Dienstagvormittag, gegen 10:45 Uhr, auf der A 5 zwischen den Anschlussstellen Bühl und Achern, wobei ein 32-jähriger Pkw-Fahrer leicht verletzt wurde. Aus bisher unbekannten Gründen fuhr eine 71-jährige Autofahrerin, dem auf der A5 in Richtung Süden fahrenden, 32-Jährigen auf. In Folge dessen drehte sich das Auto des Mannes und kollidierte mehrfach mit der linksseitigen Betonmittelleitplanke, bis es schlussendlich zum Stehen kam. Das Auto der Dame kollidierte mit der Leitplanke auf der rechten Fahrbahnseite. Durch die Kollision wurde ihr Auto auf den linken Fahrstreifen geschleudert. Der 32-Jährige wurde in ein nahegelegenes Klinikum gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von rund 70.000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt und der linke Fahrstreifen für die Unfallaufnahme gesperrt werden. /su

