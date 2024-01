POL-PDTR: Verkehrsunfall mit Flucht - "Gemeinschaftsparkplatz Kaufland in der Aachener Straße"

Irsch/Saar (ots) - Bereits am 16.01.2024 kam es im Laufe des Tages zu einem Verkehrsunfall in Irsch/Saar in der Straße "Serriger Weg". Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer touchierte vermutlich beim rückwärts Rangieren eine Grundstücksmauer und entfernte sich im Anschluss von der Unfallstelle, ohne seine erforderlichen Daten zur Schadensregulierung zu hinterlassen. An der Grundstücksmauer entstand Sachschaden, ...

mehr