POL-CUX: Tauchunfall am Kreidesee in Hemmoor - 44-jährige Frau mit Rettungshubschrauber in Spezialklinik verlegt

Cuxhaven (ots) - Geestland/Lintig. Am gestrigen Donnerstag (16.05.2024) kam es in der Zeit zwischen 07:20 Uhr und 12:10 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht in der Straße Lammhorn in Lintig. Hierbei wurde ein gegenüber dem dortigen Landmaschinenhandel stehender Ford Kuga in schwarz nicht unerheblich beschädigt. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Geestland (Telefon 04743 9280) zu melden. Rückfragen bitte an: ...

mehr