Saterland - Verkehrsunfallflucht / Fahren unter Alkoholeinfluss

Am 20. Oktober 2024, gegen 22:18 Uhr befuhr ein 56-jähirger Mann aus Friesoythe mit seinem Pkw die B 72, Ortsteil Heselberg, und kam nach links von der Fahrbahn ab. Hier kollidierte er mit der Leitplanke. Er ließ seinen Pkw zurück und flüchtete zunächst zu Fuß. Der Mann kann jedoch wenig später angetroffen werden, ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,87 Promille. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt. Es entstand ein Schaden von ca. 6.000,00 Euro.

Bösel - vers. Einbruch in Schulgebäude

In der Zeit von Donnerstag, 17. Oktober 2024, 18:30 Uhr bis Freitag, 18. Oktober 2024, 07:00 Uhr begaben sich unbekannte Täter auf ein Schulgelände in der Straße Auf dem Rahe und öffneten gewaltsam ein Fenster der Schule. Augenscheinlich konnte kein Diebesgut erlangt werden. Hinweise nimmt die Polizei in Friesoythe (Tel.: 04491/9339-0) entgegen.

Saterland - Brand einer Sitzgruppe

Am Samstag, 19. Oktober 2024, gegen 00:15 Uhr geriet eine Sitzgruppe in einer Parkanlage im Moorgutsweg in Brand. Die Brandursache ist derzeit unklar. Der Brand konnte durch die Freiwillige Feuerwehr Saterland gelöscht werden. Eine Schadenssumme ist derzeit nicht bekannt. Hinweise auf mögliche Verursacher nimmt die Polizei in Friesoythe (Tel.: 04491/9339-0) entgegen.

