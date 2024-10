Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Emstek - Sachbeschädigung an Pkw

In der Zeit vom 04. Oktober 2024 18:30 Uhr bis Sonntag, 20. Oktober 2024, 14:50 Uhr begaben sich unbekannte in den hinteren Teil eines Grundstücks in der Straße Zum Teiche und beschädigten mit einem Bohrer einen dort abgestellten Pkw. Der Schaden wurde auf rund 10.000,00 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei in Emstek (Tel.: 04473/93218-0) entgegen.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht / Fahren unter Alkoholeinfluss

Am Sonntag, 20. Oktober 2024, gegen 03:49 Uhr, fuhr ein 27-jähriger Mann aus Sögel mit einem Pkw auf dem Parkplatz einer Diskothek in der Straße Industriezubringer gegen den geparkten Pkw eines 23-jährigern Mannes aus Großenkneten. Anschließend entfernte sich der 27-Jährige und verunfallte wenig später in der Höltinghauser Straße. Bei dem 27-Jährigen wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von 2,13 Promille. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt. Der Schaden wurde auf 6.000,00 Euro geschätzt.

Cloppenburg - Sachbeschädigung durch Farbschmiererei

In der Zeit von Donnerstag, 18. Juli 2024 bis Donnerstag, 17. Oktober 2024, besprühten unbekannte die Fassade eines Verbrauchermarktes in der Straße Pingel-Anton auf einer Fläche von ca. 8qm mit Farbe. Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04471/1860-0) entgegen.

Löningen - Sachbeschädigung

Am Freitag, 18. Oktober 2024, gegen 11:15 Uhr klingelte eine derzeit unbekannte männliche Person an der Haustür eines Wohnhauses in der Straße Zum Hauk. Zuvor hatte die Person ungefragt den Garten gereinigt. Anschließend warf die Person eine Fensterscheibe mit einem Stein ein. Der Mann konnte wie folgt beschrieben werden:

- kurze, graue Haare - Schwarzer Jogginganzug - schwarzer Rucksack - Narbe unter seinem linken Auge.

Hinweise nimmt die Polizei in Löningen (Tel.: 05432/80384-0) entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell