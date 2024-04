POL-PDMT: - Presseerstmeldung - Alleinbeteiligter Verkehrsunfall auf der K99 zwischen Steinefrenz und Berod.

Montabaur (ots) - Am Sonntag, dem 07.04.2024 kam es um 14:50 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Westendstraße. Ein Vater und ein 8-jähriges Kind fuhren mit ihren Fahrrädern in Richtung Wildpark. Als sich beide in einer Fahrbahnverengung befanden, kam ihnen dort ein weißer Kleinwagen (vermutl. japanischer ...

mehr