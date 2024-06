Polizeiinspektion Sulzbach

POL-SUL: Öffentlichkeitsfahndung nach Sittlichkeitstäter

St. Ingbert (ots)

Unbekannter Täter fuhr am 24.10.2023, in der Zeit von 13:16 Uhr bis 14:56 Uhr, in der Regionalbahn RB 71 vom Bahnhof St. Ingbert nach Bahnhof Trier/Süd. In der Zugtoilette brachte er eine Kamera an, um die Reisenden beim Benutzen der Toilette zu filmen. Wer kann Hinweise auf den unbekannten Täter machen?

Hinweise an die PI Sulzbach, Tel. 06897/933-0.

