Polizeiinspektion Sulzbach

POL-SUL: Gefährliche Körperverletzung an der Gemeinschaftsschule Vopeliuspark in 66280 Sulzbach

Sulzbach (ots)

Am Morgen des 14.05.2024, gegen 11:50 Uhr, in der zweiten großen Pause sprühte eine Schülerin der Gemeinschaftsschule in Sulzbach (Kind) Reizgas in Richtung einer Schülergruppe. Hierdurch klagten einige Schüler und auch Lehrer über Atemwegsbeschwerden / Kreislaufprobleme. Nachdem die Integrierte Leitstelle durch einen Lehrkörper informiert wurde, wurde die Rettungskette in Gang gesetzt und die polizeilichen Ermittlungsarbeit aufgenommen. Zunächst wurde die gesamte Schule evakuiert und circa 30 Personen, teils Schüler teils Lehrkräfte durch die Rettungskräfte vor Ort erstversorgt. Von diesen 30 Personen mussten 7 Schüler mit Atemwegsbeschwerden in verschiedene Krankenhäuser eingeliefert werden. Sie gelten nach jetzigem Ermittlungsstand als leicht verletzt.

Bei der Tatverdächtigen handelt es sich um eine Schülerin der Gemeinschaftsschule Vopeliuspark in 66280 Sulzbach.

In den Einsatz waren eine Vielzahl an Rettungskräften sowie die Freiwillige Feuerwehr Sulzbach und mehrere Einsatzkräfte der Polizei involviert.

Der Schulbetrieb wurde nach dem Einsatz eingestellt, wird jedoch am Folgetag, den 15.05.204 laut Auskunft des stellv. Schulleiters wieder normal aufgenommen.

Das Tatmittel wurde durch die Polizei sichergestellt. Die weiteren Ermittlungen werden durch den Kriminaldienst Sulzbach übernommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Sulzbach, übermittelt durch news aktuell