POL-SUL: Illegale Entsorgung von Altreifen im Quierschieder Wald

Saarbrücken / Dudweiler (ots) - Am frühen Abend des 01. Mai gegen 19:30 Uhr bis 20:00 Uhr konnten durch einen Spaziergänger, welcher mit seinen beiden Hunden in Wald in Saarbrücken / Dudweiler in der Verlängerung der Straße Alter Stadtweg unterwegs war, mehrere Fleischstücke aufgefunden werden. In den Fleischstücken konnten blaue "Kügelchen" festgestellt werden. Der Mann konnte gerade noch einen seiner Hunde ...

