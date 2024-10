Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - räuberischer Diebstahl / Widerstand

Ein 42-jähriger Mann aus Garthe/Emstek entwendete am Montag, 21. Oktober 2024, 11:39 Uhr, mehrere Flaschen Parfüm aus einem Drogeriemarkt in der Lange Straße. Der 42-Jährige wurde durch eine Mitarbeiterin angesprochen. Hierbei kam es zu einem "Gerangel" zwischen dem 42-Jährigen und der Mitarbeiterin. Hierbei konnte die Mitarbeiterin das Diebesgut zurückerlangen. Der Wert der Parfüms lag bei über 1.000,00 Euro. Der 42-Jährige konnte wenig später durch die alarmierten Polizeikräfte im Nahbereich angetroffen werden. Im Rahmen der Personalienfeststellung kam es zu einer Widerstandshandlung durch den 42-Jährigen. Verletzt wurde niemand. Im Anschluss wurde er für weitere Maßnahmen zur Dienststelle der Polizei Cloppenburg verbracht.

Cloppenburg - Diebstahl eines Kupferrohres

Am Sonntag, 20. Oktober 2024, gegen 21:20 Uhr begaben sich unbekannte Täter auf das Grundstück einer Tierarztpraxis in der Eisenbahnstraße und entwendeten ein Fallrohr aus Kupfer. Zudem wurde eine Außenlampe beschädigt. Der Schaden wurde auf 150,00 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04471/1860-0) entgegen.

Löningen - Sachbeschädigung an Schulgebäude

Bislang unbekannte Täter warfen in der Zeit von Donnerstag, 17. Oktober 2024 22:00 Uhr bis Montag, 21. Oktober 2024 07:00 Uhr ein Fenster einer Schule in der Straße Alter Postweg mit Steinen ein. Der Schaden wurde auf 400,00 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei in Löningen (Tel.: 05432/80384-0) entgegen.

Cloppenburg - Sachbeschädigung an Pkw

Bislang unbekannte Täter beschädigten im Zeitraum von Sonntag, 20. Oktober 2024 20:00 Uhr bis Montag, 21. Oktober 2024 16:15 Uhr den geparkten Pkw einer 64-jährigen Frau aus Cloppenburg. Der Pkw, ein VW ID 4, stand auf einem Grundstück in der Gimpelstraße. Durch die unbekannte Person wurde die Fahrertür zerkratzt. Der Schaden wurde auf 500,00 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04471/1860-0) entgegen.

