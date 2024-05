POL-HST: Nachmeldung zur Unfallflucht mit offenbar geklauten Pkw in Barth

Grimmen (ots) - Am heutigen Mittwochmorgen (22.05.2024), gegen 00:13 Uhr, kam es in Grimmen zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Ausgangspunkt sollen persönliche Differenzen zwischen den Beteiligten im Vorfeld gewesen sein. In einer Wohnung in der Berthold-Brecht-Straße hatte sich eine dreiköpfige Personengruppe (zwei Deutsche im ...

mehr