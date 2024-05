POL-HST: Nachmeldung zum Brand mit sehr hohem Sachschaden in Garz

Wustrow (ots) - Am Sonntag, dem 19.05.2024 gegen 19:30 Uhr wurde der Polizei der Diebstahl von vier hochwertigen Akkus von E-Bikes in einer Tiefgarage eines Hotels in Wustrow gemeldet. Ersten Erkenntnissen zufolge haben bisher unbekannte Täter mutmaßlich in der Zeit von Samstag, 18.05.2024 bis zum frühen Sonntagabend die Akkus von in der Summe vier Fahrrädern entwendet. Darüber hinaus wurden augenscheinlich ...

mehr