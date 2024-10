Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: Ausgewichen und mit Stein kollidiert + Einbruch in Gaststätte

Dillenburg (ots)

Mittenaar- Ballersbach: Ausgewichen und mit Stein kollidiert

Ein 21-jähriger VW-Fahrer aus Biedenkopf fuhr am Freitag, 18. Oktober, die Alstedstraße entlang, als gegen 16.40 Uhr unvermittelt ein unbekannter Autofahrer vom rechten Fahrbahnrand losfuhr. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich der 21-Jährige nach links aus. Vermutlich verhinderte er dadurch einen Unfall mit dem anderen Fahrzeug, kollidierte aber mit einem großen Stein neben der Fahrbahn. Dadurch entstand am VW ein etwa 2.000 Euro hoher Schaden. Der Unbekannte fuhr weiter in Richtung Bicken. Eventuell handelte es sich bei dem Auto um einen schwarzen Volvo. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 02772/ 47050).

Wetzlar- Steindorf: Einbruch in Gaststätte

Zwei Laptops und fünf Portmonees entwendeten Diebe aus einer Gaststätte am Kirchplatz. Zwischen Mittwoch, 23. Oktober, 23 Uhr, und Donnerstag, 9 Uhr, hebelten sie ein Fenster auf und gelangten darüber in die Räume. Der entstandene Schaden liegt bei etwa 400 Euro, das Diebesgut hat einen geschätzten Wert von über 1.300 Euro. Die Kriminalpolizei in Wetzlar sucht Zeugen und bittet um Hinweise (Telefonnummer 06441/918-110).

