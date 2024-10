Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: Suchmaßnahmen nach Verkehrsunfall - Zeugenaufruf

Dillenburg (ots)

Greifenstein:

Einsatzkräfte der Feuerwehr und der Polizei waren in der vergangenen Nacht an der Landstraße 3046 bei einem Verkehrsunfall im Einsatz. Die Suche nach dem beteiligten Fahrer dauert derzeit noch an.

Am Sonntag (27. Oktober) gegen 23.00 Uhr meldete ein Verkehrsteilnehmer auf der Strecke zwischen Merkenbach und Beilstein ein auf dem Dach liegendes verunfalltes Fahrzeug. Der oder die Fahrerin war nicht mehr am Unfallort. Polizei und Rettungsdienst leiteten eine Suchaktion ein, bei der eine Drohne und mehrere Hunde eingesetzt wurden. Bisher führten die Suchmaßnahmen nicht zum Auffinden des Fahrers oder der Fahrerin und dauern aktuell noch an.

Nach den bisherigen Erkenntnissen war der Fahrer mit seinem Opel im Laufe des Abends vor 23.00 Uhr von Beilstein in Richtung Herborn unterwegs, als er im Bereich des "Kniebrechers" aus unbekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn abkam. Der Opel kollidierte mit einem größeren Stein und anschließend mit einem Baum. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass das Fahrzeug vermutlich von einem Mann gefahren worden ist. Es ist unklar, ob sich weitere Personen in dem Fahrzeug befunden haben.

Wer hat am Sonntagabend, vor 23.00 Uhr, den Unfall beobachtet?

Wer hat ein oder mehrere Personen am Unfallort festgestellt?

Wer hat vom Unfallort oder der näheren Umgebung eine oder mehrere Personen mitgenommen oder abgeholt?

Hinweise nehmen die Beamten der Polizeistation Herborn unter 02772/4705-0 entgegen

Sabine Richter, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill, übermittelt durch news aktuell