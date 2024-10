POL-LDK: Einbruch in Discounter+Bargeld vom Gelände einer Waschanlage gestohlen+Baseballschläger aus Bekleidungsgeschäft erbeutet+A-Klasse nach Unfallflucht gesucht+Geldkassette mitgenommen

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

Dillenburg (ots)

Waldsolms: Einbruch in Discounter

In der Hasselborner Straße in Brandoberndorf brachen Unbekannte in den Netto-Markt ein. Sie hebelten zwischen 21.00 Uhr am Samstag (26. Oktober) und 00.10 Uhr am Sonntag (27. Oktober) eine Außentür auf. Nach ersten Erkenntnissen stahlen die Diebe nichts. Die durch den Einbruch entstandenen Sachschäden werden auf etwa 3.000 Euro geschätzt. Wer hat dort im fraglichen Zeitraum verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge beobachtet? Hinweise nehmen die Ermittler der Kriminalpolizei Wetzlar unter 06441/918-0 entgegen.

Aßlar: Container einer Autowaschanlage aufgehebelt

Auf Bargeld aus einem Container hatten es Unbekannte auf dem Gelände einer Autowaschanlage in der Straße "Walbergraben" abgesehen. Die Diebe hebelten zwischen 19.00 Uhr am Donnerstag (24. Oktober) und 08.00 Uhr am Freitag (25. Oktober) die Tür des Containers auf. Dort hebelten sie ein Automat auf und stahlen daraus das Bargeld in unbekannter Höhe. Zeugen werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Wetzlar unter 06441/918-0 in Verbindung zu setzen.

Lahnau: Einbruch in Bekleidungsgeschäft

Mit einem Gullideckel beschaffte sich ein Einbrecher am Montagmorgen (27. Oktober) Zugang zu einem Bekleidungsgeschäft in der Sonnenstraße. Der Unbekannte warf gegen 04.25 Uhr die Scheibe des Geschäfts ein. Anschließend stahl er vier Baseballschläger im Wert von etwa 200 Euro. Der Unbekannte sei schlank und zwischen 1,70 und 1,80 Meter groß gewesen. Er trug dunkle Bekleidung. Wem ist dort am Montag (28. Oktober) gegen 04.25 Uhr etwas Verdächtiges aufgefallen? Hinweise nehmen die Ermittler der Wetzlarer Kriminalpolizei unter 06441/918-0 entgegen.

Dillenburg: Graue A-Klasse nach Unfallflucht gesucht

Nach einer Verkehrsunfallflucht in der Schelde-Lahn-Straße in Oberscheld sucht die Polizei nach dem Fahrer einer grauen A-Klasse. Der Unbekannte touchierte am Dienstag (15. Oktober) gegen 14.50 Uhr beim Vorbeifahren den Spiegel eines schwarzen Seat Ibiza. Bei dem Verursacherfahrzeug soll es sich um einen grauen Mercedes (A-Klasse) handeln. Ein Zeuge konnte lediglich Kennzeichenfragmente ablesen. Hinweise zum Verursacher nehmen die Beamten der Polizeistation Dillenburg unter 02771/907-0 entgegen.

Wetzlar: Staubsaugerautomat aufgebrochen

Auf einem Tankstellengelände in der "Hohe Straße" brachen Unbekannte einen Staubsaugerautomaten auf. Während der eine "Schmiere" stand, machte sich der Komplize an dem Automaten zu schaffen und entwendete daraus eine schwarze Geldkassette mit Bargeld in unbekannter Höhe.

Beschreibung der Tatverdächtigen:

Es wird sich vermutlich um zwei Männer handeln. Beide trugen dunkle Bekleidung und eine Kapuze. Einer hatte helle Schuhe an und ein schwarzes Basecap mit weißer Front-Applikation auf dem Kopf.

Hinweise zu den Tätern nehmen die Beamten der Kriminalpolizei Wetzlar unter 06441/918-0 entgegen.

Sabine Richter, Pressesprecherin

