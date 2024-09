LPI-G: Schmieriger Betrugsversuch beim Autokauf

Berga (Elster) (ots) - In der Nacht von Donnerstag auf Freitag drangen unbekannte Täter in ein Baustellengelände am Bahnhof Berga ein. Entwendet wurden hier ca. 20 Liter Diesel aus Baumachienen, Baustrahler und diverses Werkzeug. Der Gesamtschaden wird auf 800 Euro geschätzt. Die PI Greiz ermittelt wegen besonders schweren Falls des Diebstahls. Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer 03661/6210 ...

mehr