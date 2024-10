Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: LKW touchiert + Außenspiegel abgefahren + Einbrecher flüchten ohne Beute + Automat hält stand

Dillenburg

Sinn: LKW touchiert

Ein unbekannter Autofahrer touchierte auf dem Tankstellen- Waschanlagengelände in der Straße Am Rechtsrain einen parkenden LKW-Gliederzug, wodurch am Anhänger ein etwa 1.500 Euro hoher Schaden entstand. Anstatt sich darum zu kümmern, flüchtete der Unbekannte zwischen Freitag, 25. Oktober, 15 Uhr, und Montag, 3 Uhr, vom Unfallort. Das Fahrzeug des Unbekannten ist vermutlich hinten rechts beschädigt. Die Polizei in Herborn sucht Zeugen und bittet um Hinweise (Telefonnummer 02772/ 47050).

Wetzlar: Außenspiegel abgefahren

In der Brühlbachstraße in Höhe der Hausnummer 46 touchierte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer offenbar beim Vorbeifahren den Außenspiegel eines schwarzen VW Polo. Eine Nachbarin entdeckte den abgefallenen Spiegel und informierte einen Familienangehörigen des Halters. Die Polizei schätzt den Schaden auf etwa 500 Euro. Zeugen, die den Unfall zwischen 12.00 Uhr am Sonntag (20. Oktober) und 12.30 Uhr am Mittwoch (23. Oktober) beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Wetzlar unter 06441/918-0 in Verbindung zu setzen.

Aßlar: Einbrecher flüchten ohne Beute

Ohne Beute machten sich am Freitag (25. Oktober) ein oder zwei Unbekannter nach einem Einbruch in eine Bar im Walbergraben aus dem Staub. Der oder die Unbekannten verschafften sich gegen 03.20 Uhr Zugang in das Gebäude. Bei dem Versuch einen Spielautomaten aufzuhebeln, löste der Alarm aus. Der Polizei liegt lediglich eine Personenbeschreibung vor. Ein Tatverdächtiger ist schlank und hat eine sportliche Figur. Er ist zwischen 1,70 und 1,80 Meter groß und trug eine Umhängetasche. Wem sind dort am Freitag, gegen 03.20 Uhr, verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge aufgefallen? Hinweise nehmen die Beamten der Wetzlarer Kriminalpolizei unter 06441/918-0 entgegen.

Lahnau- Dorlar: Automat hält stand

Um an die enthaltenen Vapes zu gelangen, versuchte ein Unbekannter am Montag, 28. Oktober, gegen 4.15 Uhr die Scheibe eines Automaten in der Waldgirmeser Straße einzuschlagen. Hierzu nutzte er gegen 4.15 Uhr zunächst einen Stein, anschließend einen Gullideckel. Die Scheibe hielt stand, der Dieb gelangte nicht an das enthaltene Zubehör für E-Zigaretten. Der entstandene Schaden am Automaten, der auf dem Gelände der Tankstelle steht, wird auf 2.500 Euro geschätzt. Bisherigen Ermittlungen zufolge besteht ein Zusammenhang zum bereits gestern veröffentlichten Einbruch in Bekleidungsgeschäft, aus dem ein unbekannter Dieb vier Baseballschläger entwendete. Der Unbekannte ist schlank und zwischen 1,70 und 1,80 Meter groß. Er trug dunkle Bekleidung. Hinweise nehmen die Beamten der Kriminalpolizei Wetzlar unter 06441/918-0 entgegen.

