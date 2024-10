POL-LDK: Brand im leerstehenden Haus + Kawasaki gestohlen + Ortstafel geklaut

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

Wetzlar- Naunheim: Brand im leerstehenden Haus

Eine Zeugin bemerkte durch den Rauchgeruch am Samstag, 26. Oktober, gegen 0.40 Uhr ein Feuer in einem leerstehenden Haus in der Straße Am Brauhaus. Feuerwehrkräfte löschten den Brand, lediglich ein geringer Schaden an der Tapete in einem Zimmer und an einem kleinen Stück Putz war durch das Feuer entstanden. Ein technischer Defekt kann als Brandursache ausgeschlossen werden, da das Haus derzeit nicht mit Strom versorgt wird. Möglich ist, dass das Haus als Übernachtungsplatz von wohnsitzlosen Personen genutzt wurde und es aus unbekannter Ursache zum Brand eines Altkleidersacks kam. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen, denen in diesem Zusammenhang etwas aufgefallen ist. Hinweise bitte an die Telefonnummer 06441/9180.

Wetzlar: Kawasaki gestohlen

Aus einer Garage in der Straße Schwalbengraben klaute ein Unbekannter ein Motorrad. Der Dieb schlug irgendwann im Zeitraum zwischen 17.10. und 27.10. zu. Die Polizei bittet um Mithilfe: Wer hat etwas Verdächtiges bemerkt? Wer kann Angaben zum Verbleib der grauen Kawasaki Z900 machen, an der das Kennzeichen WZ-Z 90 hing?

Zeugen richten ihre Hinweise bitte an die Polizei in Wetzlar unter der Telefonnummer 06441/9180.

Lahnau: Ortstafel geklaut

Zum wiederholten Male haben Diebe eine Ortstafel in Lahnau entwendet. Das Schild, das sich am Ortseingang von Atzbach an der Landesstraße 3020 befand, wurde zwischen 10.10. und 12.10. aus dem Fundament gerissen.

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise an die Polizei in Wetzlar unter der Telefonnummer 06441/9180.

