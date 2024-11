POL-LDK: + Blitz-Einbruch in Supermarkt + Einbrecher erbeuten Tresor + Einbruch am Vormittag + Friedhofstoilette zerstört + Scheibe beschädigt + Corsa demoliert + Passat zerkratzt + Scheibe eingeworfen +

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

Dillenburg (ots)

Lahnau: Blitz-Einbruch in Supermarkt

Kurz nach 03:00 Uhr drangen Einbrecher am Samstag (02.11.2024) gewaltsam in einen Supermarkt in der Straße "Beim Eberacker" in Lahnau/Dorlar ein. Abgesehen hatten sie es auf die Zigaretten im Kassenbereich. Der Wert der gestohlenen Zigaretten ist derzeit nicht bekannt. Die Kriminalpolizei fragt: Wer hat die Tat in Dorlar beobachtet? Wem sind zum genannten Zeitpunkt verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Zeugen können sich telefonisch unter 06441 9180 an die Wetzlarer Kripo wenden.

Herborn: Einbrecher erbeuten Tresor

Gegen 02:45 Uhr brachen am Samstag (02.11.2024) vier Täter die Eingangstür einer Tankstelle in der Burger Hauptstraße in Herborn auf. Die Einbrecher brachten einen Tresor aus der Tankstelle in einen wartenden Pkw, bei dem es sich um einen schwarzen Audi A4 gehandelt haben könnte. Danach flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Sie verursachten einen Sachschaden in Höhe von 10.000 EUR. Zeugen der Tat oder Personen, denen ein solcher Pkw aufgefallen ist, werden gebeten sich unter Tel.: 06441 9180 bei der Kriminalpolizei in Wetzlar zu melden.

Wetzlar: Einbruch am Vormittag

Am Freitag (01.11.2024) überraschte eine Hauseigentümerin aus dem Stettiner Weg in Wetzlar Einbrecher. Diese waren zuvor gewaltsam durch ein Fenster in das Einfamilienhaus eingestiegen. Die gegen kurz nach 11:00 Uhr heimkehrende Hausbewohnerin störte durch das Aufschließen der Haustür die Täter, die daraufhin durch den Garten des Grundstücks flüchteten. Die Einbrecher erbeuteten Schmuck in bislang nicht bekannter Höhe. Die Kripo Wetzlar bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, sich unter Tel.: 06441 9180 zu melden.

Dillenburg: Friedhofstoilette zerstört

Auf dem Friedhof in der Rolfesstraße in Dillenburg zerstörte ein Unbekannter im Zeitraum zwischen Mittwoch (30.10.2024), 12:00 Uhr und Freitag (01.11.2024), 07:00 Uhr die Toilette des Herren-WCs. Hinweise nimmt die Polizeistation Dillenburg telefonisch unter 02771 9070 entgegen.

Wetzlar: Scheibe beschädigt

Zwischen 09:00 Uhr und 09:45 Uhr beschädigte ein Unbekannter am Freitag (01.11.2024) in Wetzlar die Seitenscheibe eines Hyundai MXI. Das Fahrzeug parkte im Tatzeitraum in der Taunusstraße in Höhe der Hausnummer 46. Der Schaden beläuft sich auf 1.000 EUR. Die Polizeistation Wetzlar bittet um Hinweise (Tel.: 06441 9180).

Wetzlar: Corsa demoliert

Vandalen demolierten in der Zeit von Freitag (01.11.2024), 20:30 Uhr bis Samstag (02.11.2024), 09:00 Uhr einen Opel Corsa, der auf einem Parkplatz der Dalheim-Schule in der Memeler Straße abgestellt war. Die Täter schlugen eine Scheibe ein, traten einen Außenspiegel ab und beschädigten den Lack des Fahrzeugs. Zeugen werden gebeten mit der Polizeistation Wetzlar telefonisch unter 06441 9180 in Kontakt zu treten.

Dillenburg: Passat zerkratzt

Den Lack eines grauen VW Passat, der in der Batzbachstraße in Dillenburg/Nanzenbach in Höhe der Hausnummer 21 geparkt war, zerkratzte ein Unbekannter großflächig. Die Tat ereignete sich im Zeitraum zwischen Donnerstag (31.10.2024), 18:00 Uhr und Freitag (01.11.2024), 09:00 Uhr. Der Schaden wird auf 800 EUR geschätzt. Hinweise nimmt die Polizeistation Dillenburg unter Tel.: 02771 9070 entgegen.

Wetzlar: Scheibe eingeworfen

Bei einem Imbiss in der Grabenstraße in Dutenhofen warf zwischen Samstag (02.11.2024), 22:00 Uhr und Sonntag (03.11.2024), 12:00 Uhr ein Unbekannter eine Fensterscheibe ein. Es entstand ein Schaden von 250 EUR. Die Wetzlarer Polizei bittet Zeugen um telefonisch Meldung unter 06441 9180.

