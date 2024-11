Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: + Altöl entsorgt + Unfallfluchten in Dillenburg, Herborn und auf der B49 + Kontrolle über Transporter verloren +

Wetzlar-Dutenhofen: Altöl in Natur entsorgt / Polizei bittet um Mithilfe -

Die Ermittler der Wetzlarer Polizei beschäftigt derzeit ein Fall von illegaler Müllentsorgung. Die Unbekannten legten an einer Weide an der Landstraße zwischen Dutenhofen und Münchholzhausen Dosen mit Öl bzw. Öllappen ab. Teile der Schmierstoffe liefen aus und gelangten ins Erdreich. Die Weide liegt in Fahrtrichtung Münchholzhausen auf der rechten Seite. Dort führt ein Feldweg in Richtung einer Scheune, auf der Weide direkt vor der Scheune ließen die Täter ihren Unrat zurück. Eine Fachfirma wird nun das kontaminierte Erdreich entsorgen müssen. Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat die Täter zwischen dem 20.10.2024 (Sonntag), gegen 11.00 Uhr und dem 21.10.2024 (Montag), gegen 15.25 Uhr beim Abladen des Mülls beobachtet? Wer kann sonst Angaben zur Herkunft des Öls machen? Hinweise erbittet die Polizeistation Wetzlar unter Tel.: (06441) 9180.

Dillenburg: Unfallflucht an den gewerblichen Schulen -

Auf mindestens 1.200 Euro schätzt die Polizei den Unfallschaden, den ein Unbekannter auf dem Parkplatz der Gewerblichen Schulen zurückließ. Am Donnerstag vergangener Woche (31.10.2024), zwischen 09.00 Uhr und 11.25 Uhr parkte dort an einem linksseitig gelegenen Seitenweg eine graue Mercedes A-Klasse. Vermutlich beim Vorbeifahren touchierte der Unbekannte mit seinem Wagen die Beifahrerseite des Benz und beschädigte den hinteren Radkasten und die Beleuchtung. Hinweise zum Unfallfahrer oder dessen Fahrzeug nehmen die Ermittler der Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070 entgegen.

Herborn: Nach Unfallflucht Zeugen gesucht -

Vergangene Woche, in der Nacht vom 28.10.2024 (Montag) auf den 29.10.2024 (Dienstag) prallte ein flüchtiger Unfallfahrer beim Vorbeifahren gegen einen in der Stettiner Straße geparkten Dacia. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass der Unfallfahrer zwischen 18.00 Uhr und 07.00 Uhr gegen den silberfarbenen "Duster" prallte und einen Schaden von rund 4.000 Euro zurückließ. Hinweise erbittet die Polizeistation Herborn unter Tel.: (02772) 47050.

Ehringshausen - A 45: Kontrolle über Transit verloren -

Mit leichten Verletzungen überstand ein Transitfahrer gestern Abend einen Unfall auf der Autobahn 45. Der 21-jährige Paketzusteller war gegen 23.40 Uhr von Herborn in Richtung Wetzlar unterwegs. Im Baustellenbereich in Höhe der Tank- und Rastanlage Katzenfurt wich er nach eigenen Angaben einem Tier aus und verlor dabei die Kontrolle über seinen Ford Transit. Der Wagen prallte gegen die Behelfsleitplanke und landete auf der rechten Fahrzeugseite im Baustellenbereich. Eine Rettungswagenbesatzung brachte den in Düren lebenden Unfallfahrer in ein Krankenhaus. Der Transit hat nur noch Schrottwert, den die Polizei auf rund 15.000 Euro schätzt. Die Schäden an der Behelfsleitplanke können derzeit noch nicht beziffert werden. Während der Rettungs- und Bergungsarbeiten war der rechte Fahrstreifen in Richtung Hanau bis ca. 01.15 Uhr gesperrt.

Leun-Biskirchen - B 49: Nach Unfall geflohen -

Nach einer Verkehrsunfallflucht an der Anschlussstelle Biskichen der Bundesstraße 49 bittet die Wetzlarer Polizei um Mithilfe. Am Montagnachmittag fuhr die 51-Jährige Lenkerin eines grauen Seat Ateca als letzte einer Fahrzeugkolonne auf der B 49 in Richtung Weilburg. Gerade als sie gegen 15.50 Uhr die Anschlussstelle passiert hatte, vernahm sie einen Schlag am Heck ihres Wagens. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass der Fahrer eines Pkw von der Anschlussstelle Biskirchen aus in Richtung Wetzlar auf die B 49 auffahren wollte und dabei gegen das Heck der vorbeifahrenden Villmarerin prallte. Die Seatfahrerin stoppte umgehend auf dem Beschleunigungsstreifen, der Fahrer des Unfallwagens setzte seine Fahrt in Richtung Wetzlar fort. Am Heck des Seats und an der hinteren Felge der Beifahrerseite blieben Schäden in Höhe von rund 2.500 Euro zurück. Bei dem Unfallwagen handelte es sich um einen dunklen Pkw, der von einem Fahrer gelenkt wurde. Dieser war zwischen 40 und 45 Jahre alt - weitere Angaben zum Fahrzeug oder Fahrer kann die Seatfahrerin nicht machen. An dem dunkeln Pkw muss an der rechten Front ebenfalls ein deutlicher Schaden zurückgeblieben sein.

Die Polizei sucht Zeugen und fragt:

- Wer hat den Zusammenstoß am Montagnachmittag an der Anschlussstelle Biskirchen beobachtet? - Wer kann weitere Angaben zum Fahrer oder Fahrzeug machen? - Wo ist in diesem Zusammenhang ein dunkler Pkw mit frischem Unfallschaden an der rechten Fahrzeugfront aufgefallen?

Hinweise erbittet die Polizeistation Wetzlar unter Tel.: (06441) 9180.

