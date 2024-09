Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Frau mit weißem Kia Sportage gesucht

Warendorf (ots)

Gesucht wird eine Frau, die am Mittwoch, 11.9.2024, gegen 16.30 Uhr mit ihrem weißen Kia Sportage an einem Verkehrsunfall in Warendorf, Reichenbacher Straße/Breite Straße beteiligt war. Es kam zu einem Zusammenstoß mit dem roten Hyundai Tucson eines 18-Jährigen, als die Unbekannte die Breite Straße befuhr und die Reichenbacher Straße in Richtung stadteinwärts querte. Dabei kam es zum Sachschaden an dem Auto des Freckenhorsters. Die Fahrerin des weißen Kia Sportage fuhr weiter, ohne sich darum zu kümmern. Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet? Wer kann Angaben zu der Verursacherin oder dem weißen Kia Sportage machen? Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

