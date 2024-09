POL-WAF: Ennigerloh. Einbruch in Verkaufsraum eines Vereins

Warendorf (ots) - Korrektur des Tatorts: Knappenweg in Ahlen NICHT in Drensteinfurt Ein unbekannter Fahrzeugführer fuhr am Dienstag, 10.9.2024,zwischen 2.00 Uhr und 12.10 Uhr gegen das Heck eines grauen Audi A6, der in einer Parkbucht am Knappenweg 6 in Ahlen stand. Dabei entstand Sachschaden. Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Verursacher ...

