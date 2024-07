Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Bedrohung in der Innenstadt - weitere Geschädigte gesucht

Landau (ots)

Am 08.07.2024 wurde der Polizei Landau gegen 19 Uhr eine männliche Person gemeldet, welche in der Innenstadt in zwei Geschäften die Kundschaft bedroht haben soll. Im Rahmen der Fahndung konnte die Person angetroffen werden. Der 39-Jährige war alkoholisiert und wurde aufgrund bestehender Eigen- und Fremdgefährdung einem psychiatrischen Krankenhaus überstellt. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

Zeugen oder Geschädigte werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Landau unter der Telefonnummer 06341-287-0 oder per E-Mail pilandau@polizei.rlp.de zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell