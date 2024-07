POL-SZ: Pressemitteilung der PI Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel vom 20.07.24 für den Bereich Salzgitter: Schlafender Fahrer mit 2,44 Promille - Polizei stoppt Trunkenheitsfahrt in Salzgitter-Hallendorf

Salzgitter-Bad, Auf dem Hügel (ots) - 18.07.2024, 23:15 Uhr - 19.07.2024, 18:10 Uhr Ein bislang unbekannter Pkw mit unbekannten Fahrzeugführer touchierte den ordnungsgemäß geparkten Pkw der Geschädigten an genannter Örtlichkeit und entfernte sich daraufhin vom Unfallort ohne für die Schadensregulierung zu sorgen. Hinweise zur Verkehrsunfallflucht bitte an die Polizei Salzgitter-Bad unter 05341/8250. Rückfragen bitte an: Polizei Salzgitter Dienstschichtleiter POK ...

