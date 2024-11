POL-LDK: + E-Bike am Höllkopf geklaut + 15-Jährige mit Messer bedroht + In Metzgerei eingestiegen + Haus in Burgsolms Ziel von Einbrechern +

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

Driedorf - Höllkopf: Fahrrad von Pick-up gestohlen -

Ein dreister Raddieb schlug am Donnerstagmorgen auf dem Parkplatz des Höllkopfs zu. Der Besitzer des E-Bikes war gegen 10.30 Uhr mit seinem Pick-up auf den Parkplatz gefahren. Aufgrund des dichten Nebels entschied er sich nicht den Bike-Park zu befahren, ließ sein blaues Mountainbike vom Typ "Crafty RR" des Herstellers "Mondraker" auf der Ladefläche seines Pick-ups zurück und ging spazieren. Gegen 11.00 Uhr kehrte er zu seinem Wagen zurück und musste feststellen, dass sein rund 6.500 Euro teures E-Bike von der Ladefläche gestohlen worden war. Hinweise zu den Dieben oder zum Verbleib des Fahrrades nehmen die Ermittler der Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050 entgegen.

Wetzlar: Mit Messer bedroht / Polizei sucht Zeugen -

Am Sonntagabend, gegen 19.30 Uhr, wandte sich eine Jugendliche per Telefon an die Wetzlarer Polizei. Sie sei, so die 15-Jährige, von einem Mann mit einem Messer bedroht worden.

Die junge Frau war am Busbahnhof in die Linie 13 eingestiegen und hatte diesen gegen 19.00 Uhr an der Haltestelle Leitzplatz verlassen. Dort sei ein Mann, aus der Karlsmuntstraße kommend, direkt auf sie zugelaufen, habe ihr ein Messer vorgehalten und sie bedroht. Die Jugendliche rannte in Richtung Bergstraße davon. Offensichtlich verfolgte der Unbekannte sie wenige Meter, verschwand aber dann in unbekannte Richtung. Die 15-Jährige lief noch bis zur Bushaltestelle Nauborner Straße und informierte von dort aus die Polizei.

Der Täter war etwa 35 Jahre alt, ca. 180 cm groß und hatte einen dunklen Teint. Er sprach akzentfrei Deutsch und war mit schwarzer Jacke, schwarzer Hose und weißen Schuhen der Marke Nike "Air Force" bekleidet. Zur Tatzeit trug er eine Kapuze über den Kopf.

Die Polizei sucht Zeugen und fragt:

- Wer hat den Vorfall, gegen 19.00 Uhr, in Höhe der Bushaltestelle "Leitzplatz" beobachtet? - Wer kann Angaben zu dem unbekannten Täter machen?

Hinweise erbittet die Polizeistation Wetzlar unter Tel.: (06441) 9180.

Solms - Oberbiel: In Metzgerei eingestiegen -

Ungebetene Gäste suchten am frühen Samstagmorgen eine Metzgerei in der Heinrich-Baumann-Straße auf. Zwischen 02.10 Uhr und 02.50 Uhr brachen die Diebe über ein aufgehebeltes Fenster ins Geschäft ein und suchten nach Wertsachen. Genaue Angabe zur Beute können momentan nicht gemacht werden. Eine Videokamera zeichnete den Einbruch auf. Der Täter war zwischen 170 und 180 cm groß, dunkel gekleidet und hatte eine Kapuze über den Kopf gezogen. Zeugen, die den Täter an der Metzgerei beobachteten oder denen dort in diesem Zusammenhang Personen auffielen, werden gebeten sich unter Tel.: (06441) 9180 mit der Polizei in Wetzlar in Verbindung zu setzen.

Solms - Burgsolms: Wohnungseinbruch -

Auf Beute aus einem Einfamilienhaus hatten es Einbrecher vergangene Woche in der Krautgärtenstraße abgesehen. Die Täter machten sich an dem Schloss der Haustür zu schaffen. Ob sie letztlich ins Haus gelangten, kann derzeit nicht gesagt werden. Die Aufbruchschäden summieren sich auf rund 200 Euro. Zeugen, die die Täter zwischen Mittwochmittag, gegen 12.00 Uhr und Samstagmorgen, gegen 11.30 Uhr beobachteten, werden gebeten unter Tel.: (06441) 9180 die Polizei in Wetzlar zu informieren.

