Feuerwehr Mülheim an der Ruhr

FW-MH: Terrassenbrand - keine Verletzten

Bild-Infos

Download

Mülheim an der Ruhr (ots)

Am heutigen frühen Mittwochmorgen wurde die Leitstelle der Feuerwehr Mülheim an der Ruhr, gegen 04.42 Uhr durch einen aufmerksamen Nachbarn über Flammenschein im Bereich der Terrassenhaus-Wohnanlage im Fischenbeck im Stadtteil Holthausen informiert. Daraufhin wurden durch die Leitstelle der Führungsdienst sowie die beiden Löschzüge der Wachen Broich und Heißen zur Einsatzstelle alarmiert. Durch die ersteintreffenden Einsatzkräfte konnte im 1. Obergeschoss ein Feuer im Terrassenbereich bestätigt werden. Da die Wohnung zu diesem Zeitpunkt noch nicht durch das Brandereignis betroffen war, konnten die noch zwei schlafenden Bewohner schnell und unverletzt aus ihre Wohnung geführt werden. Im Verlauf des Einsatzes gingen zwei Fenster zu Bruch, wodurch Brandrauch in die Wohnung zog. Durch einen unter Atemschutz vorgehenden Trupp konnte das Feuer schnell gelöscht werden. Anschließend wurde die Wohnung mittels Hochleistungslüfter entraucht. Nach etwa einer Stunde war der Einsatz für die Einsatzkräfte der Feuerwehr beendet. Die Polizei hat die Ermittlung zur Brandursache aufgenommen. (DR)

Original-Content von: Feuerwehr Mülheim an der Ruhr, übermittelt durch news aktuell