Feuerwehr Mülheim an der Ruhr

FW-MH: Containerbrand führt zu aufwändigem Löscheinsatz

Mülheim an der Ruhr (ots)

Am Mittwochabend gegen 19:45 Uhr erreichte die Leitstelle der Feuerwehr Mülheim ein Notruf. In der Ladezone eines Supermarktes im Bereich der Heißener Straße sollte ein großer Altpapiercontainer brennen. Durch die Leitstelle wurde daraufhin zunächst ein Tanklöschfahrzeug der Feuerwache 1 zur Einsatzstelle entsandt. Die Einsatzkräfte fanden vor Ort einen rund 30 Kubikmeter fassenden Großcontainer vor, aus dem bereits dichter Brandrauch drang. In Folge des Brandereignisses zog bereits Brandrauch in die Lagerbereiche und die Verkaufsräume des angrenzenden Supermarktes. Durch die Einsatzkräfte vor Ort wurde umgehend ein Löschangriff vorbereitet und weitere Einsatzkräfte nachgefordert. Mit Hilfe eines speziellen Wechselladerfahrzeuges der Feuerwehr konnte der brennende Container aufgenommen und vom Gebäude weg gezogen werden. Der brennende Inhalt des Containers wurde ausgekippt und schrittweise abgelöscht. Ein Übergreifen des Brandes auf das Gebäude konnte verhindert werden. Aufgrund mehrerer Glutnester und kleinerer Brandstellen im Inneren des Containers musste dieser vollständig entleert und das Brandgut schrittweise auseinander gezogen und abgelöscht werden. Durch diese Maßnahme konnten nach rund 90 Minuten alle Glutnester gelöscht werden.

Der angrenzende Supermarkt wurde mit Hilfe von zwei Hochleistungslüftern vom Brandrauch befreit. Da der Markt bereits vor Eintreffen der Feuerwehr durch das anwesende Personal geräumt wurde, kamen glücklicherweise keine Personen zu Schaden. Die Brandursache wird nun durch die Polizei ermittelt. (MBö)

Original-Content von: Feuerwehr Mülheim an der Ruhr, übermittelt durch news aktuell