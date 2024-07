FW-MH: Verkehrsunfall mit 6 Verletzten auf der A40

Feuerwehr Mülheim an der Ruhr

Verkehrsunfall mit 6 Verletzten auf der A40

Mülheim an der Ruhr

Am heutigen Samstagabend kam es gegen 18.20 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall auf der Autobahn A40 in Höhe der Ausfahrt MH-Styrum in Fahrtrichtung Essen. Aus bislang ungeklärter Ursache fuhr ein mit fünf Personen besetztes Fahrzeug auf einen mit vier Personen besetzten Kleinwagen auf. In Folge des Aufpralls wurde der vordere PKW nach vorne geschleudert und kam mittig auf der Hauptfahrbahn der A40 zum Stehen. Insgesamt wurden bei dem Unfall sechs Personen verletzt, zwei von ihnen schwer. Die Feuerwehr war mit einem Hilfeleistungszug und mehreren Führungsdiensten im Einsatz. Darüber hinaus waren zur Versorgung der Verletzten fünf Rettungswagen, zwei Notärzte und einen Krankentransportwagen der Feuerwehr und des Deutschen Roten Kreuzes im Einsatz. Alle verletzten Personen wurden nach einer Erstversorgung vor Ort in umliegende Krankenhäuser transportiert. Durch die Feuerwehr wurde die Einsatzstelle gegen den fließenden Verkehr abgesichert und ausgelaufenes Benzin abgestreut. Die Bundesautobahn A40 war in der Anfangsphase des Einsatzes für circa 30 Minuten in Fahrtrichtung Essen gesperrt. Es kam aufgrund der parallelen Sperrung des AK Kaiserberg dadurch zu starken Verkehrsbehinderungen. Im weiteren Verlauf wurde der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbeigeführt. Der Einsatz der Feuerwehr war nach rund 90 Minuten beendet. Die Unfallursachenermittlung hat die zuständige Autobahnpolizei übernommen. (MBö)

