Feuerwehr Mülheim an der Ruhr

FW-MH: Brand eines PKW auf der Autobahn

Mülheim an der Ruhr (ots)

Am Sonntagnachmittag gegen 16:30 Uhr wurde die Feuerwehr Mülheim an der Ruhr zu einem Fahrzeugbrand auf der Autobahn A40 gerufen. Bei der Leitstelle der Feuerwehr gingen mehrere Anrufe zu dem Ereignis ein. Aufgrund der Einsatzstelle auf der Autobahn wurde ein Führungsfahrzeug, ein Hilfeleistungslöschfahrzeug und ein Tanklöschfahrzeug entsendet. Die Feuerwehr war mit zehn Einsatzkräften vor Ort. Kurz vor der Abfahrt Mülheim-Winkhausen in Fahrtrichtung Essen bestätigte sich der Brand des PKW, welcher bereits in voller Ausdehnung brannte. Der PKW wurde mit Wasser und einem leichten Netzmittel abgelöscht. Dazu musste zunächst die Autobahn kurzzeitig voll gesperrt werden. Personen wurden bei dem Einsatz glücklicherweise nicht verletzt, an dem konventionell angetriebenen Fahrzeug entstand Totalschaden. Der Einsatz der Feuerwehr dauerte zirka 45 Minuten, danach hat die Autobahnpolizei die Einsatzstelle zwecks Ermittlungen zur Brandursache übernommen. (ALo)

Original-Content von: Feuerwehr Mülheim an der Ruhr, übermittelt durch news aktuell