Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Mutmaßlicher Einbrecher flüchtet vor der Polizei

Oldenburg (ots)

Am Montag, in den frühen Morgenstunden, flüchtete ein mutmaßlicher Einbrecher vor der Polizei mit seinem Auto. Der Mann konnte nach einer Flucht gestoppt werden. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand.

Am 12. August, gegen 03:30 Uhr, teilte ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Nadorster Straße mit, dass eine männliche Person plötzlich in seiner Wohnung erschienen sei. Der Meldende bemerkte direkt den ungebetenen Gast, worauf dieser die Flucht antrat. Durch den Bewohner konnte keine weitere Beschreibung des Mannes abgegeben werden, gleichwohl hörte dieser ein wegfahrendes Auto.

Einer Streifenwagenbesatzung, welche sich sofort an der Fahndung nach dem Flüchtigen beteiligte, fiel ein verdächtiges Fahrzeug in unmittelbarer Nähe auf. Die Beamten entschlossen sich hierauf, den Fahrer einer Kontrolle zu unterziehen. Als die Polizisten das Fahrzeug anhalten wollten, ignorierte dieser jedoch die Anhaltesignale und erhöhte stattdessen die Geschwindigkeit.

Während der Flucht missachtete der Fahrer mehrere Verkehrsregeln und fuhr mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Wardenburg. Durch die Beamten musste schließlich, um eine Gefährdung aller zu vermeiden, die Verfolgung abgebrochen werden.

Im Rahmen der weiteren Fahndungsmaßnahmen konnte der flüchtige Audi jedoch im Bereich Großenkneten wieder entdeckt und die Verfolgung erneut aufgenommen werden. Kurz vor Ahlhorn wurde der Audi schließlich stehend auf einem Feld festgestellt, im Fahrzeug trafen die Beamten einen 31-jährigen Fahrer an.

Bei der anschließenden Durchsuchung stellten die Polizisten eine vermutlich geringe Menge an Betäubungsmitteln fest. Zudem ergaben sich Hinweise, dass der Mann unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Der 31-jährige Fahrer wurde deshalb zur Blutprobenentnahme auf die Dienststelle gebracht. Ihn erwartet ein Ermittlungsverfahren wegen der Teilnahme an einem verbotenem Kraftfahrzeugrennen und des Fahrens unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Oldenburg erfolgte die Beschlagnahme des Führerscheins des Mannes. Die Ermittlungen bezüglich des mutmaßlichen Einbruchs und einer möglichen Beteiligung dauern noch an.

