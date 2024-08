Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Einbruchsgeschehen

Oldenburg (ots)

Zu mehreren Einbrüchen wurde die Polizei in den vergangenen Tagen gerufen, gesucht werden in allen Fällen Zeugen.

Einen ersten Einbruch nahmen die Beamten am Sonntagmorgen, in der Zeit von 07:15 - 07:30 Uhr, auf. Unbekannte verschafften sich Zutritt zu einem Firmengebäude in der Ammerländer Heerstraße. Nach ersten Erkenntnissen blieb es beim Versuch und die Täter entkamen ohne Beute. (1001599)

Ein weiterer Einbruch ereignete sich in der Zeit von Samstagabend bis zum Sonntagmittag. Die bisher unbekannten Täter hebelten die Tür eines Vereinsheims im Pophankenweg auf und konnten mit einem Tresor mit geringem Wert entkommen. (1001642)

Bereits in der Zeit vom vergangenem Montag (05. August) bis zum Sonntagabend drangen die Täter auf bisher unbekannte Weise in eine Wohnung im Trommelweg ein. Aus dieser entwendeten die Täter einen Tresor mit einer mittleren Menge an Bargeld sowie Schmuck. Zudem konnten die Unbekannten an die Autoschlüssel eines MG - SUV gelangen und das Auto ebenfalls entwenden.(1002874)

In allen Fällen ist die Polizei auf der Suche nach Zeugen. Diese können sich unter der Rufnummer 0441 - 7904115 melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell